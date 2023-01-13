Din İşleri Dairesi Başkanı Ünsal’ı, kendi sesi yalanladı

Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal, YENİDÜZEN’e verdiği röportajında, Mağusa’daki dini seminere katılan kadınlara “Kocanız istediği zaman yatağa gideceksiniz” benzeri bir ifade kullanmadığını söylemiş, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürmüştü. Ünsal’ın bu sözleri, kendi sesiyle yalanlandı...

Kadın haklarına yönelik sarf ettiği sözleri ilk kez gündeme getiren Bugün Kıbrıs gazetesi, Ünsal’ın YENİDÜZEN röportajında ‘söylemedim’ dediği ifadelerin ses kaydını yayınladı.

Kayıtta, Ünsal’ın “Bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek ZO-RUN-DA-DIR” dediği duyuluyor.

Ünsal, YENİDÜZEN’de dün yayımlanan röportajında, “Kocanız istediği zaman yatağa gideceksiniz diye bir şey demedim, bu bir yalandır. Zaten yazılanların çoğu çarpıtılmış durumda. Ben bir kadına böyle bir şey söyleyemem” demişti.

Bugün Kıbrıs gazetesinin yayınladığı ses kaydında, Ünsal şu ifadeleri kullanıyor:

“İnsanlar niye evlenir? Çoğalmak için. Dolayısıyla bir kadının kocasının yatak davetine icabet etmek ZO-RUN-DA-DIR. Yani, ihtiyacı karşılanacak... Bazıları evleniyorlar, bir sene geçiyor, iki sene geçiyor, üç sene geçiyor çocuk yok. Niye yok? Kedimiz var. Olur mu ya? Evlenmenin sebebi çoğalmak. Elalemin kızı, elalemin oğlu sana neslin üresin diye helal kılınıyor. Keyif yapasınız diye değil.”