Dillirga’dan Amerika sokaklarına uzanan müzikleriyle “Barış İçin Konser”

Murat OBENLER

Amerika Birleşik Devletleri’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tüm dünyada büyükelçiliklerdeki farklı organizasyonlarla kutlanırken Amerika’nın Kıbrıs Büyükelçiliği de kültürel bir etkinlikle bu günü kutladı.

Barış için Konser adlı kültürel etkinlikte Kıbrıslı Türk ve Rum müzisyenlerden oluşan Kıbrıs Oda Orkestrası (KOO) ile ABD Deniz Kuvvetleri’nin Avrupa ve Afrika Bandosu’nun Nefesli Beşlisi aynı sahneyi paylaşarak ortak bir konsere imza attılar.

ABD Kıbrıs Büyükelçisi Julie D.Fisher ile KOO kurucularından Nihat Ağdaç’ın birer konuşma yaptığı geceye adanın her iki tarafından seçkin konuklar katıldı.

Büyükelçilikteki Davies Residence alanında yer alan konserde her iki orkestranın ortak belirlediği Amerika, Avrupa ve Kıbrıs’tan bestecilerin eserleri icra edildi.

Büyükelçi Fisher: “Barış için Konser” gibi iki toplumlu ve kapsayıcı etkinlikler müziğin insanları bir araya getirme gücünü hatırlatıyor.”

ABD Kıbrıs Büyükelçisi Julie D.Fisher,başta bu geceyi mümkün kılan KOO’dan Nihat Ağdaç ile Natalie Neophytou olmak üzere tüm müzisyenlere ve etkinliğe katılan tüm konuklara teşekkür ederek başladığı konuşmasına bu gibi iki toplumlu ve kapsayıcı etkinliklerin müziğin insanları bir araya getirme gücünü hatırlatması açısından çok önemli olduğunu ifade ederek devam etti.Her müzisyenin sanatı aracılığıyla bir çeşit diploması yaptığını da hatırlatan Büyükelçi Fisher, “ Geleneksel Kıbrıs ezgilerinin yanı sıra Amerikan ezgilerini de gördüğümüz bu akşamki konser programı bu diplomasinin çok güzel bir örneği. ABD, Kıbrıs'ı tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitlikle iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirme çabalarını destekliyor.” dedi.

Amerikan Deniz Kuvvetleri Bandosu ile Kıbrıs Oda Orkestrası’nın muhteşem uyumu

Bir haftaya yayılan ABD’nin Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Güney Lefkoşada gerçekleşen konserde Nihat Ağdaç ile Natalie Neophytou’nun fikri olarak geliştirilen ve zamanla üye sayısı genişleyen KOO ile hem ABD deniz kuvvetlerine yönelik hem ilk,orta ve üniversitelere yönelik eğitim konserleri hem de halk konserleri veren Bando’nun Nefesli Beşlisi’ni buluşturan Barış İçin Konser etkinliği programında Carlo d’Orlandez, Eric Ewazen, Valerie Coleman, Paquito D’Rivera ve Ali Hoca’nın besteleri yanısıra bazı Amerikan marşları icra edildi. Seyircilerin Amerikan Marşları ile Ali Hoca’nın düzenlemeleriyle icra edilen Dillirga(Tyllirkiotissa),Feslikan(Vasilinja) ve Kozan parçalarına alkışlarla eşlik ettikleri gece hem farklı kültürlerin sanat aracılığıyla aynı sahnede buluştuğu kültürlerarası bir etkinlik hem de Bağımsızlık Günü ruhuna uygun bütünleştirici bir sosyal etkinlik oldu.