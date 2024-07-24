Dil Öğrenme Teknolojilerinde Yapay Zeka mı, İnsan mı? Preply Anketi Sonuçları

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Preply'nin gerçekleştirdiği kapsamlı anket, dil öğrenme süreçlerinde yapay zeka ve insan öğretmenlerin rollerini mercek altına aldı. Araştırmaya Brezilya'dan Türkiye'ye, toplamda 2703 öğrenci ve 1035 öğretmen katıldı. Elde edilen bulgular, yapay zekanın sunduğu yenilikler ile insan öğretmenlerin sağladığı etkileşim arasında bir denge arayışını ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin büyük bir kısmı, öğrenme sürecinde insan etkileşiminin vazgeçilmez olduğunu düşünüyor. İngilizce özel ders platformu Preply araştırmasına göre, dil öğreniminde en etkili yöntemin yapay zeka teknolojileri ile insan öğretmenlerin iş birliği olduğu görülüyor.

Yapay Zeka ve İnsanın Dengeli Kullanımı Tercih Ediliyor

Preply'nin gerçekleştirdiği son yapay zeka ve eğitim araştırması , dil öğreniminde yapay zeka ve insan öğretmenlerin birlikte çalışmasının en etkili yöntem olduğunu ortaya koyuyor. Ankete katılan öğrencilerin %30'u yapay zekanın insan öğretmenlerin yerini alabileceğini düşünse de, %54'lük büyük bir çoğunluk, gelecekte bu iki unsurun dengeli bir karışımda buluşmasını tercih ediyor. Özellikle Türkiye, İspanya ve İtalya gibi sıcak ve dost canlısı kültürlere sahip ülkelerde bu inanç daha da güçlü. Araştırmanın bulguları, yapay zeka teknolojileri ile insan etkileşiminin bir araya geldiği eğitim modellerinin, dil öğreniminde en verimli sonuçları sağlayacağını gösteriyor. Preply'nin verileri, gelecekte eğitimde teknolojinin ve insani dokunuşun uyum içinde kullanılmasının önemini vurguluyor.

İnsan Öğretmenin Verdiği Motivasyon ve Yönlendirme Önemli

Preply'nin farklı ülkelerde dil öğretmenleri ve öğrencilerle gerçekleştirdiği araştırma, ilerleme duygusunun dil öğrenme motivasyonuyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Öğretmenle öğrenirken motive olan öğrenciler, aldıkları takdirle ilerlemeyi daha net hissediyor ve bu da onların motivasyonunu artırarak daha hızlı ilerlemelerini sağlıyor. Ancak, yapay zekanın sahip olmadığı duygusal zeka, zaman zaman bu süreci olumsuz etkileyebiliyor. İlerleme hissini yaşatamayan ve cesaret veremeyen algoritmalara dayalı bir yapay zeka eğitmeni, öğrencilerin motivasyon kaybının temel sebeplerinden biri haline gelebiliyor. Bu bulgular, insani etkileşimin eğitimde ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uygun Maliyet ve Talebe Bağlı Öğrenme En Popüler Faydalardan

X kuşağına mensup katılımcıların %47si yapay zekanın uygun maliyetli olduğunu ve dil öğretimini daha erişilebilir kıldığını düşünüyor. Yapay zekanın sunduğu talebe bağlı öğrenme avantajı ise erkekler arasında %46, kadınlar arasında %43 oranında en popüler fayda olarak belirlenerek dikkat çekiyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların önemli bir çoğunluğu eğitim sürecinde yapay zeka ve insan karışımının, dil öğretiminin geleceği olduğunu ve en optimum seçenek olduğunu belirtiyor.