Dikmen’de uyuşturucu

Dikmen’de dün sabah 08.30 sıralarında M.Y.’nin (E-30) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü ve yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, aramada ayrıca, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içeren bir ucu yanık sarma sigara bulunduğu kaydedildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

İçinde kiracı bulunan evi başkasına kiralamaya çalışan şahıs tutuklandı

Girne’de S.B.’nin (E-60) bir apartman dairesini, içerisinde kiracı olduğu ve kiralama yetkisi olmadığı halde, kiralayacağını söyleyip bir şahıstan sahtekârlıkla 19 bin TL nakit parayı temin ettiği tespit edildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını bildirdi.

Mağazadan akıllı saat çalan şahıs tutuklandı

Girne’de dün saat 14.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki bir iş yerine müşteri olarak giden R.S (K-25), söz konusu işyerinde satışa sunulan 1329 TL değerindeki akıllı saati çaldığı tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Zıpkınla izinsiz balık avlayan şahıs tutuklandı

Küçükerenköy’de dün saat 15.00 sıralarında A.A’nın (E-40) yetkili makamdan izinsiz, tasarrufundaki zıpkınla balık avladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, tasarrufundaki 4 sokan, 2 barbun ve 1 orfo cinsi balıkalr ve balıkları avlamakta kullandığı zıpkın emare olarak alındı.

Dilekkaya’daki yangında 40 ağaç yandı

Dilekkaya köyündeki Kızkulesi Sokak’ta dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen yangının araziye sirayet etmesi sonucu, yarım dönümlük alandaki kuru otlarla yarısı genç, diğer yarısı ise yetişkin toplam 40 selvi ve çam ağacı yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma sürüyor.