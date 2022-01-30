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Dikmen ve civarında elektrik kesintisi

Dikmen ve civarında elektrik kesintisi

Dikmen batı köy çıkışı, Yukarı Dikmen, Kırıkkale askeri tesisler, Köroğlu taşocağı ve su pompalarına yarın 09.00 -14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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Dikmen batı köy çıkışı, Yukarı Dikmen, Kırıkkale askeri tesisler, Köroğlu taşocağı ve su pompalarına yarın 09.00 -14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği elektrik kesintisinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağını belirtti.

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