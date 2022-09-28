Dikmen kökenli Kıbrıslı Rum göçmen, Kıbrıslı Türk’e evinin anahtarını verdi

Dikmen (Digomo) kökenli bir Kıbrıslı Rum göçmen, Baf’a bağlı Anadiu (Görmeli) köyü kökenli bir Kıbrıslı Türk’e, şu an Baf’ta bulunan evinin anahtarını verdi.

Dikmen kökenli Kıbrıslı Rum ile Baf’a bağlı “Anadiu” köyü kökenli Kıbrıslı Türk’ün, 1974 yılında köylerini ve mülklerini terk ettiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, bu kişilerin daha sonra, tesadüfen birbirlerinin köyüne yerleştiklerini ve barikatların açılmasının ardından görüştüklerini, aralarında bir güven ilişkisi oluştuğunu kaydetti.

“Kato Dikomo” (Aşağı Dikmen) muhtarı Hristos Hasikos’un, bu durumu, 2 Eylül'de Lakatamya’daki Agios Georgios parkında düzenlenen “Dikmen Festivalinde” ilan ettiğini yazan gazete, etkinlikte yüzlerce Dikmen kökenli Kıbrıslı yanı sıra, şu an Dikmen’de yaşamını sürdüren Baf kökenli Kıbrıslı Türk ve eşi ile şu an yaşamını Baf’ın Anadiu köyünde sürdüren Dikmen kökenli Kıbrıslı Rum göçmenin de yer aldığını belirtti.

Gazete, etkinlikte ifade edilenlere göre, bahse konu Kıbrıslı Rum göçmenin, evde olmadığı zaman girebilmeleri için Kıbrıslı Türk’e evinin anahtarını verdiğini, eğer evdeyse, kapısını çalmaları halinde kendilerini karşılayacağını söylediğini aktardı.

Anadiu köyü Baf’ın 31 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor; kuzeyinde “Sarama” (Kuşluca) ile “Liso”, doğusunda ve güneyinde Krittu Marottu (Gritmarut), batısında ise Fiti köyleri bulunuyor. 1974 yılına kadar köyde sadece Kıbrıslı Türklerin yaşıyordu.

1974 yılının ardından, köyde neredeyse 30 yıl yerleşim olmadı, ancak 2000 yılının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından köye yerleşilmesi için teşvik verildi. Köyün şimdiki sakinleri de 20’yi geçmiyor.