Dikmen halkı eyleme gidiyor: Halkın Suyuna Mühür Vurulamaz!

Dikmen halkı Dikmen Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kent Güvenlik Merkezi ve Damacana Su Dolum Tesisi'nin Merkez Kaymakamlığı tarafından mühürlenmesine yönelik eylem yapacak. "Halkın suyuna mühür vurulmaz!" başlığı ile yapılan açıklamada "Dikmen halkı susmaz, susuz da kalmaz. Bu kararı kabul etmiyoruz" ifadeleri yer aldı, vatandaşlar 27 Mayıs salı günü saat 19.00'da kararı protesto etmek için köy meydanına davet edildi. Açıklama şu şekilde:

Halkın Suyuna Mühür Vurulamaz!

Dikmen Belediyesi tarafından halkın hizmetine sunulan Kent Güvenlik Merkezi ve Damacana Su Dolum Tesisi, bölge halkının güvenliği ve sağlıklı, ekonomik suya erişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak, bugün ne yazık ki bu iki önemli kamu yatırımı, hiçbir kamu yararına dayanmayan gerekçelerle Merkez Kaymakamlığı tarafından mühürlenmiştir.

Özellikle vatandaşlarımızın yarı fiyatına temiz içme suyuna ulaşabildiği dolum tesisinin kapatılması, halkımızın temel yaşam hakkına açık bir müdahaledir. Kamu hizmeti anlayışıyla, kar amacı gütmeden yapılan bu tesisin kapatılması, ne vicdani ne de hukuki olarak kabul edilemez.

Bizler, Dikmen halkı olarak, bu keyfi ve halkı mağdur eden uygulamaya karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Bugün burada toplanmamızın sebebi; sadece bir tesisin kapanması değil, halkın sağlığını ve refahını önceleyen yerel yönetim çalışmalarına yapılan açık bir engellemedir.

Taleplerimiz nettir:

1. Damacana Su Dolum Tesisi'nin derhal yeniden halkın kullanımına açılması,

2. Kent Güvenlik Merkezi'nin işlevini sürdürebilmesi için engellerin kaldırılması,

3. Merkezi otoritenin yerel halkın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hareket etmesi.

Bu konuda tüm yetkilileri sağduyulu olmaya ve halkın iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, halkın olanı halktan esirgemek, toplumsal barışa ve kamu vicdanına zarar verir.

Dikmen halkı susmaz, hakkından vazgeçmez!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dikmen Halkı