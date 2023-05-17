Dikmen -Boğazköy yolu salı gününe kadar araç trafiğine kapatılacak

Karayolları Dairesi, Dikmen -Boğazköy arası yol güzergâhının yol yapım çalışması nedeniyle salı gününe kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri" kapsamında sürdürülecek çalışmalar süresince trafik akışı Girne-Dikmen yolu güzergahından sağlanabilecek.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.