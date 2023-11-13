Dikkatsizlik sonucu 5 kişi yaralandı

Girne-Tatlısu Anayolu’nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Artem Dmitriev’in yönetimindeki VD 695 plakalı araç ile Tatlısu istikamete doğru seyrederken, bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesiyle ve o esnada Girne istikametine doğru seyreden Mahmut Yıldız yönetimindeki HP 160 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan VD 695 plakalı araç sürücüsü Artem Dmitriev, HP 160 plakalı araç sürücüsü Mahmut Yıldız ve HP 160 plakalı araçtaki yolcular Numan Ali (E-25), Bilal Ahmed (E-26) ve Sawer Husen’in (E-30), olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.