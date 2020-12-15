Dikkat: Toprak kayması

KKTC'de gün boyu etkili olan yağışlı hava, akşam saatlerinde de farklı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Ardahan-Mersinlik-Kaplıca yolunda yoğun yağışlardan dolayı toprak kayması oldu ve yola taşlar düştü.

Söz konusu noktalarda temizlik çalışması yapıldığından trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Polis Basın Subaylığı, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu