Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Karayolları Dairesi Çevre Yolu Projesi kapsamında yarın Alayköy'de iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Alayköy Çemberi ile Alayköy Köy girişi arasında kalan bölgede, Çevre Yolu eski hatlarının iptali ve düzenlemesi için enerji kesintisi yapılacağı kaydedildi.