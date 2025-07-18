Dikkat kesinti var!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Karayolları Dairesi Çevre Yolu Projesi kapsamında yarın Alayköy'de iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Alayköy Çemberi ile Alayköy Köy girişi arasında kalan bölgede, Çevre Yolu eski hatlarının iptali ve düzenlemesi için enerji kesintisi yapılacağı kaydedildi.
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