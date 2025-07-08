Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Boğazköy, Dikmen, Taşkent ve Güngör'ün bazı bölgelerine iki saat elektrik verilmeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek yerler şöyle:

“Boğazköy köy içi, Lefkoşa – Girne ana yolu, Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargâhı bölgesi ve Ağırdağ, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen köy içi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları bölgesi, Oray sitesi ile boğaz karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı bölgesi.”