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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...

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Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu sahil ve Seralar bölgesine 3 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintinin  10.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.

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