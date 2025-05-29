Dikkat kesinti var!

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Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...
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Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu sahil ve Seralar bölgesine 3 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintinin 10.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.
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Etiketler : elektrik kesintisi, tatlısu