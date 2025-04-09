Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın İskele bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında İskele ve Long Beach'in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.