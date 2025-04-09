Dikkat kesinti var!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını açıkladı…
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın İskele bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında İskele ve Long Beach'in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.
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Etiketler : iskele, elektrik kesintisi