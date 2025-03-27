Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını açıkladı…
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın Akova’da elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Akova köyüne elektrik verilemeyecek.
Alayköy’de yarın elektrik kesintisi olacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın Alayköy’de elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Alayköy’de köy içerisine elektrik verilemeyecek.
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Etiketler : elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu