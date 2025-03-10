Dikkat kesinti var!

Karaağaç köyüne yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Karaağaç Köyü’ne elektrik verilemeyecek.

Bazı Karpaz köylerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Karpaz’daki bazı köylerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını belirtti.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, yarın 10:00 ile12:00 saatleri arasında Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya Köyü'ne elektrik verilemeyecek.