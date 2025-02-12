Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Zümrütköy’de üç saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek Halkla İlişkiler Şube Amiri Mustafa Harutoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek bakım-onarım çalışması nedeniyle, yarın 09.30 – 12.30 saatleri arasında, Zümrütköy’de köy kahvehanesi civarı ve petrol istasyonu civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.