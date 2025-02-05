Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Çatalköy bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle üç saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kurum’dan verilen bilgiye göre, 10.00-13.00 saatleri arasında, Çatalköy Su Tevzi İstasyonu ve Turmuş Homes Sitesi’ne elektrik verilemeyecek.
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