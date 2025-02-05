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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Çatalköy bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle üç saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurum’dan verilen bilgiye göre,  10.00-13.00 saatleri arasında, Çatalköy Su Tevzi İstasyonu ve Turmuş Homes Sitesi’ne elektrik verilemeyecek. 

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