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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Gönyeli ile YDÜ arasında Çarşamba elektrik kesintisi olacak...

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 15 Ekim Çarşamba Gönyeli Çemberi ile Kofalılar itesi arasına 09:00 ile 11:00 arası elektrik verilmeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 15 Ekim Çarşamba 09:00 ile 11:00 arası, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye elektrik verilemeyecek.

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