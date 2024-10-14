Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 15 Ekim Çarşamba Gönyeli Çemberi ile Kofalılar itesi arasına 09:00 ile 11:00 arası elektrik verilmeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 15 Ekim Çarşamba 09:00 ile 11:00 arası, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye elektrik verilemeyecek.