Dikkat kesinti var!
Gönyeli ile YDÜ arasında Çarşamba elektrik kesintisi olacak...
A+A-
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 15 Ekim Çarşamba Gönyeli Çemberi ile Kofalılar itesi arasına 09:00 ile 11:00 arası elektrik verilmeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 15 Ekim Çarşamba 09:00 ile 11:00 arası, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye elektrik verilemeyecek.
Bu haber toplam 308 defa okunmuştur
Etiketler : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu