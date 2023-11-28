Dikkat kesinti var!

Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak olan elektrik kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

“Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Vadili Sanayi Sitesi,Geçitkale Havaalanı, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik,Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Camii”.