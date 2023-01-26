“Dijitalleşmeye öncülük eden TELSİM, çalışmalara tüm hızıyla devam edecek”

KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ'ı ziyaret etti.

UNITED MEDYA adına Genel Koordinatör İpek Akın, KKTC Telsim adına Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar'ın ve Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’nin de eşlik ettiği ziyarette, YENİDÜZEN ve TELSİM'in yeni dönemdeki işbirlikleri ele alındı, ülke iletişim teknolojisi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, ülkenin köklü ve kurumsal gazetelerinden YENİDÜZEN Gazetesi'ni ziyaret etmemenin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu kaydederek iki şirketin yeni dönemde işbirliklerini geliştirmesi yönünde mutabık olduğunu ifade etti.

Sefer Tüz, iletişim altyapısı konusunda önemli bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek "4.5 G" süreciyle ilgili bilgiler paylaştı, hızlı internet ve iletişim alt yapısının önemine işaret etti.

Sefer Tüz, TELSİM'in, KKTC’nin dijitalleşmesine öncülük eden bir firma olarak çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ da TELSİM'in ülke iletişim sektörü alanında çok önemli bir değeri olduğuna işaret ederek, iletişim alt yapısına yapılan yatırımların sektör adına da sevindirici olduğunu kaydetti.

Mert Özdağ, YENİDÜZEN ve KKTC TELSİM'in işbirliği yapmasının yaratacağı değere vurgu yaparak KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz'e başarılar diledi, ziyaret nedeniyle teşekkür etti.