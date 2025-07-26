DİGEM ülkemizi temsil edecek

Dikmen Gençlik Merkezi’ne bağlı büyük grup halk dansları ekibi, 23 kişilik kafileyle Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek olan “IV. Uluslararası Festival Folklora Sarajevo”ya katılmak üzere yola çıkıyor.

30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli uluslararası festivalde ekibimiz, ülkemizi ve kültürümüzü en iyi şekilde temsil edecek. Grubun temel amacı, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve geleceğe doğru bir şekilde aktarmak.

Eğitmen İsmet Yılmaz liderliğinde, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok temsiliyette başarıyla sahne alan ekip, bu kez Saraybosna’da izleyicilerle buluşacak.