“Karma oyun kaldırılmasına koltuk değneği olmayacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişikliklerin demokratik düzenin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Akansoy, yasa üzerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu düzenlemenin ülkenin siyasi sistemini doğrudan etkileyen temel yasalardan biri olduğunu söyledi.

Akansoy, bu nedenle yasanın daha bütünlüklü ve kapsayıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, CTP’nin bu konuda kapsamlı hazırlıklar yaptığını ifade etti. Partisinin hedefinin daha demokratik bir yapının tesis edilmesi olduğunu dile getiren Akansoy, “Bizim için önemli olan yasanın bütünüdür, daha demokratik bir yapının tesisidir” dedi.

CTP olarak karma oyun ülkedeki demokratik sisteme fayda getirmediği yönündeki görüşlerini net bir şekilde ortaya koyduklarını belirten Akansoy, daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir düzen için tüm taraflarla istişare edilmesi gerektiğini kaydetti.

Karma oyun kaldırılması konusunun oldubittiye getirilmesinin doğru olmayacağını vurgulayan Akansoy, UBP hükümetinin Meclis’te çoğunluğa sahip olduğunu ve bu konuda CTP’ye ihtiyaç duymadan irade ortaya koyabilecek durumda olduğunu söyledi. Ancak UBP’nin kendi içinde ve hükümet ortakları arasında gerekli bütünlüğü sağlayamadığını vurgulayan Akansoy, bu süreçte CTP’nin “karma oy kaldırılması” konusunda destek olmayacağını yineledi.

Akansoy, karma oy meselesinin artık kendi açılarından tartışılması gereken bir konu olmaktan çıktığını belirterek, CTP’nin Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın bütününe ilişkin görüşler üzerinde çalıştığını söyledi.

Yasanın, CTP’nin hükümette olacağı yeni dönemde mutlaka ele alınacağını ifade eden Akansoy, tüm taraflarla birlikte gerekli adımların atılacağını ve değişikliklerin doğru zamanda yapılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında erken seçim tartışmalarına da değinen Akansoy, ülkede yaklaşık iki yıldır erken seçim ve seçim tarihi konularının gündemde olduğunu ancak hükümetin bu konuda tatmin edici bir açıklama yapmadığını söyledi. Hükümet ortaklarının farklı tarihlerde farklı açıklamalar yaptığını hatırlatan Akansoy, güven sağlayacak net bir tarih verilmediğini belirtti.

Bugün gelinen noktada UBP hükümetinin hâlâ bir seçim tarihi açıklayamadığını söyleyen Akansoy, partiler arasında güven tesis edilmesinin de bu belirsizlik ortamında mümkün olmadığını ifade ederek, “Bizim için önemli olan seçim tarihidir” dedi.