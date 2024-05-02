Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin aynı anda yurt dışında olmasını eleştirdi.

Erhürman, “Ama kimin umurunda! Her "devlet" dediklerinde yeri göğü inletenlerin, ona buna devlet üzerinden hainlik basanların "devlet ciddiyeti" bu kadar işte” diye konuştu.

Açıklama şöyle:

Sn. Ersin Tatar ve Anayasa'ya göre vekalet bırakabileceği tek kişi olan Meclis Başkanı Sn. Töre bir kez daha aynı anda yurt dışında. Asil de yok, vekil de!

Geçtiğimiz yıl benzer bir şey yaşanmış, bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Başsavcılık'tan görüş almış ve Başsavcılık, "Cumhurbaşkanlığı Meclis Başkanı'ndan başka kimseye vekalet veremez" demişti. Üstelik bu görüş halen Cumhurbaşkanlığı web sitesinde mevcut.

Ama kimin umurunda! Her "devlet" dediklerinde yeri göğü inletenlerin, ona buna devlet üzerinden hainlik basanların "devlet ciddiyeti" bu kadar işte!