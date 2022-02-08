Devlet Üretme Çiftlikleri damızlık koç satışına başladı

Devlet Üretme Çiftlikleri’nde damızlık koç satışına başlandığı açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden verilen bilgiye göre, İspanya’dan gelen, Assaf ana-babalardan olma damızlık Assaf koç satışları için belirlenen fiyat 4 bin 500 TL.

Bilgi için 227 52 35 – 228 98 38 veya 0533 851 33 93 numaralı telefonlar aranabileceği belirtildi.