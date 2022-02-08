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Devlet Üretme Çiftlikleri damızlık koç satışına başladı

Devlet Üretme Çiftlikleri damızlık koç satışına başladı

Devlet Üretme Çiftlikleri’nde damızlık koç satışına başlandığı açıklandı.

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Devlet Üretme Çiftlikleri’nde damızlık koç satışına başlandığı açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden verilen bilgiye göre, İspanya’dan gelen, Assaf ana-babalardan olma damızlık Assaf koç satışları için belirlenen fiyat 4 bin 500 TL.

Bilgi için 227 52 35 – 228 98 38 veya 0533 851 33 93 numaralı telefonlar aranabileceği belirtildi.

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