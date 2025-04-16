Devlet Üretme Çiftlikleri, 4 kasaplık buzağıyı satışa çıkardı. Tekliflerin pazartesi günü saat 11.00’e kadar Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği açıklandı.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kapalı zarf yöntemiyle satışa çıkarılan buzağı başına belirlenen fiyat 35 bin TL.

3’ü erkek, 1’i dişi 4 buzağı satış öncesinde Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilecek. Hayvanlarla ilgili teklifler KDV’siz verilecek; idare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmayacak ve ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edilecek.

Pazartesi saat 11.00’e kadar Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılmayan teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleyi kazananlar en geç 25 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları çiftlikten almak zorunda olacak aksi durumda ihale kararı iptal edilecek.