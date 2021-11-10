“Devlet, taşınmaz mal komisyonu aracısı gibi göçmenlerin mallarını satmasına yardımcı oluyor"

Kıbrıs’ın güneyindeki “Ağırlığın Eşit Paylaşılması Kurumu” Başkanı Dr. Akis Puros, borcunu ödeyemeyen ve Kuzeydeki malını satmak zorunda kalan göçmenler konusunda kayıtsız kalan Kıbrıs devletinin, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun aracısı gibi görev yaptığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, kurumun bütçesiyle ilgili çalışmaların yapıldığı toplantıda konuşan Puros, kuzeydeki kayıp gelirleri konusunda göçmenlerin elini güçlendirebilmek için bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışmayı bir yıl önce İçişleri Bakanlığına sunduklarını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydetti.

Habere göre, yapılması gereken şeyin ciddi ekonomik sorunlar yaşayan göçmenleri tespit etmek olduğunu kaydeden Puros, kurumdan borç alan bazı göçmenlerin öldükleri, ya da her şeylerini kaybettikleri için borçlarını ödeyemediklerine işaret etti.

Puros, bu durumun kendilerinin ihmali ve kayıtsız kalmalarından kaynaklandığını ifade ederken, üç yıl önce de kurum tarafından Kıbrıs Maliye Bakanlığına bağımsız bir komite oluşturulması ve borçlarını gerçekten ödeyemeyecek kişilerin tespit edilip, bu kişilere ait borçların satın alınması ve mallarının kurtarılması fikrinin götürüldüğünü söyledi.

Haberde, Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un göçmenlerin desteklenmesi ve kuzeydeki mallarının satılmasının engellenmesi için tedbir alınması gerektiği; komitedeki diğer milletvekillerinin de bu yönde görüş ortaya koyduğu belirtildi.