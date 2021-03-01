Devlet Piyangosu’nun ertelenen çekilişi 8 Mart’ta

Devlet Piyangosu’nun pandemi nedeniyle ertelenen 30 Ocak çekilişi 8 Mart’ta yapılıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi tarafından, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararların hemen ardından 30 Ocak’taki çekiliş ertelenmişti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak çekilişi için satılan biletlerin 8 Mart çekilişi için geçerli olunacağına vurgu yapılarak, halka biletlerini atmamaları konusunda çağrı yapıldı.

Açıklamada, bilet alan vatandaşların ve bilet satışı yapan bayilerin mağdur edilmeyeceği kaydedildi.

Bu arada, Piyangolar Birimi Merkez ve şubelerinin tümünün hizmete açıldığı ve şans oyunlarının tümünün oynatılmaya başlandığı duyuruldu.