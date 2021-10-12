Devlet Piyangosu’nun 8 Ekim çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı

Devlet Piyangosu’nun 8 Ekim tarihli çekilişinde “73679” numaraları bilete isabet eden 700 bin TL’lik büyük ikramiye, bugün teslim alındı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 700 bin TL ikramiyeyi kazanan İskele bölgesinden şanslı adına ikramiyeyi Türkiye İş Bankası yetkilisi aldı.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Yıldızev ayrıca, 18 Ekim çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğunu ve 18 Ekim çekilişinin çıkana kadar çekileceğini söyledi.