Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.



Devlet Piyangosu’nun çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 22126 numaralı bilete isabet ederek devretti.



Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 29 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Sonuçların tam listesini kontrol etmek için: piyangolar.gov.ct.tr