Devlet Piyangosu büyük ikramiye çekildi

Devlet Piyangosu'nun 30 Ağustos 2024 çekilişinde 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satılan "37910" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi açıklamasına göre, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Fiyatı 200 TL olan bilet 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesinden piyangolar.gov.ct.tr tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.