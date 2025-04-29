“Devlet kendi işçisini 240 saat angarya çalıştırıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, yangın hazır kuvvet ekibiyle imzalanan iş sözleşmelerinin yasalara aykırı olduğunu belirtti.

Denetim gününde bu konunun mutlaka gündem yapılması gerektiğini vurgulayan Barçın, “Yıllardır her yangın hazır kuvvet ekibi ile ilgili iş sözleşmeleri imzalanacağında gündem yapıyoruz. Çalışma Bakanı çıkıp ‘Haklısınız, halledeceğiz’ diyor. Tarım Bakanı da aynısını söylüyor ama bile bile, bir devleti yöneten bakanın yasaya aykırı iş sözleşmesi imzalaması nasıl bir şeydir?” ifadelerini kullandı.

Devletin kendi adına yaptığı iş sözleşmelerinde dahi yasaya aykırılıklar olduğunu belirten Barçın, “Sonra da özel sektörün iş yasasına, sigortalar yasasına, ihtiyaç sandığı yasasına uymasını bekliyorlar” dedi. Söz konusu sözleşmelerde yangın hazır kuvvet ekibine 24 saat çalışıp, 24 saat izinli olacak şekilde görev tanımı yapıldığını belirten Barçın, bu sistemle Mayıs 2025’te bir çalışanın 408 saat çalışacağını, bunun 240 saatinin angarya olacağını söyledi.

Barçın, “Bunun karşılığında da bir kuruş ne ek mesai ne de vardiya ödeneği alacaklar. Devletin bir bakanlığı nasıl olur da iş yasasına göre vardiya çalışanlara verilmesi gereken yüzde 15 vardiya ödeneğini vermeyeceğini iş sözleşmesine yazabiliyor? İş yasası, resmi tatillerde aylık çalışma saatinin üzerinde çalışılırsa ek mesai verilmesini öngörüyor. Buna rağmen nasıl olur da asgari ücretten bir kuruş fazla alınmayacak deniliyor?” diye sordu.

Anayasaya ve yasalara açıkça aykırı olan bu sözleşmenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Barçın, “Devlet kendi çalıştırdığı insanı 240 saat angarya çalıştıracak ve sözleşmeye de diyecek ki 43 bin 469 TL alacaklar, ek mesai ve vardiya alamaz, zaten izin hakları da yoktur. İzne çıkarlarsa maaşlarından kesilecektir deniliyor. Kendi çıkardığınız yasalara uymayan bir bakanlık için ‘Denetimler arttı’ demenize gerek yok” dedi.

Barçın, bu tür bir sözleşmeyi özel sektörde bir işverenin imzalaması halinde Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin o işverene ceza keseceğini ve gerekirse mahkemeye sevk edeceğini vurgulayarak “Bu sözleşmeler 15 gün içinde iş yasasına uygun olarak düzenlenmezse, Çalışma Dairesi’ne gidip suç duyurusunda bulunacağım” dedi.