“Devlet katkısı nüfusa yetişemiyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, son dönemdeki projelerinden ve önümüzdeki süreçte yapacakları etkinliklerden bahsetti, “Bize güvenen insanlarımızın güvenlerini boşa çıkarmamak için çalışıyoruz” dedi.

Belediyelerin aldığı devlet katkısının nüfus yapısından dolayı gerçek rakamları yansıtmadığını da belirten Ceyhun Kırok, ülke geneli nüfus sayımına ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, “devletten aldığımız katkıyla maaşları dahi ödeyemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kırok, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) tarihi bir adıma imza atarak yönettiği 7 belediyenin tümünde de ‘Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin (ŞÖDAM) kurulması hakkında bilgi verdi, ŞÖDAM’ın amacının yönlendirme olduğunu söyledi, birkaç ay içerisinde de hizmet verebileceğini ifade etti.

Kıbrıs’ın kuzeyinin birçok bölgesinde olduğu gibi Esentepe – Bahçeli yolunun da aydınlatması olmadığına işaret eden Kırok, söz konusu yolun aydınlatılması için çalışmalar yapılmasını talep etti, “Çok tehlikeli bir durum” dedi.

Bölgede yaşayan insanlar tarafından bir an önce yapılması istenen ve o bölgedeki trafiği rahatlatacağına inanılan Girne – Çatalköy çevre yolu projesiyle ilgili de kısa bir değerlendirme yapan Ceyhun Kırok, kendilerinin üstlendiği işler yapmaya başladıklarına vurgu yaptı, “Umarım, en kısa zamanda da Karayolları Dairesi ihaleye çıkar ve bir an önce yapılmaya başlanır” ifadelerini kullandı.

“Devletten aldığımız katkıyla maaşları dahi ödeyemiyoruz”

Çataköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgelerinin sürekli olarak göç alan bir bölge olduğunu hatırltarak, “sürekli inşaatların, yoğunluğun olduğu bir bölge ama şu anda hizmet verdiğimiz mevcut nüfusun sadece 3’te 1’inin katkısını alabiliyoruz” dedi. Bu durumun kendilerini ekonomik olarak ciddi şekilde etkilediğinden bahseden Ceyhun Kırok, “Bugün devletten aldığımız katkıyla maaşları dahi ödeyemiyoruz, üzerine kendi öz kaynaklarımızdan şu anda ayda 5 milyon TL, Haziran ayı itibariyle oluşabilecek enflasyon da işin içine katarsak belki de 10-11 milyon TL öz kaynaklardan maaş ödeyeceğiz. Bu da bize yatırım yapacağımız miktarların maaşlara gittiğini gösteriyor. O yüzden bir an önce bir nüfus sayımı yapılarak bizim gibi büyüyen bölgelere doğru kaynaklar vermek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“CTP’li belediyeler olarak biz tarihi bir adım attık”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) tarihi bir adıma imza atarak yönettiği 7 belediyenin tümünde de ‘Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin kurulması hakkında bilgi verdi, bu projenin 7 belediyenin CTP parti merkeziyle birlikte aldığı bir karar olduğunu söyledi. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda bu konunun önlerine geldiğini aktaran Kırok, “Bu konuda ne düşündüğümüz soruldu, biz de 7 belediye başkanı ortak bir kararla bunu yapabileceğimiz ve hangi noktalarda hangi hizmetleri verebileceğimiz üzerinde çalıştık. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde paylaşıldı ama ŞÖDAM’ın amacı yönlendirmedir. Halkı doğru yönlendirme, sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderilmesine yönelik bir birlikteliktir. Yani sadece kadınlara yönelik değildir” dedi. Buradaki amaçlarının, bölgelerinde yaşayan insanların doğru yönlendirilmesi olduğunun altını çizen Ceyhun Kırok, “Rehberlik dışında bir miktar da hizmet verebilirsek ne mutlu bize...” dedi. “CTP’li belediyeler olarak biz tarihi bir adım attık. Umarım diğer belediyeler de bu konuda bir adım atarak ada genelinde yayılacak çok daha büyük, çok daha güzel bir proje olur” diye konuşan Kırok, bu uygulamanın şu anda altyapı çalışmaları yapıldığını, önümüzdeki birkaç ay içerisinde tam anlamıyla hizmet verebilecek bir noktaya geleceğini sözlerine ekledi.

“Projelerimiz hızla devam ediyor”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, şu anda devam eden ve önümüzdeki süreç içerisinde başlayacak olan projeler hakkında bilgi verdi. Çatalköy’de yeni ilkokul binasının tamamlanıp eğitim sezonu başında hizmete girdiğini hatırlatan Kırok, 4 yaş grupları için okul yapım projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi, bu okulun 21 Mart’ta açılacağını ifade etti. En önemli projelerinin Girne – Çatalköy Çevre yolu projesi olduğunu belirten Ceyhun Kırok, “Biz Çatalköy – Esentepe Belediyesi olarak kendi üzerimize düşen taş duvarların yıkımı ve yapımını ve boru hatlarını

yapmaya başladık. Umarım, en kısa zamanda da Karayolları Dairesi ihaleye çıkar ve bir an önce Girne – Çataköy yolu yapılmaya başlanır” dedi. Projelerini anlatmaya devam eden Çataköy – Esentepe Belediyesi Başkanı, belediyenin projelerini şöyle sıraladı: “Esentepe’de ikinci çim saha projemiz devam ediyor, önümüzdeki ay ­bitirmeye çalışıyoruz. Buna ek olarak, Esentepe köy girişi düzenlemesi, (kaldırım, drenaj hatları, yeşillendirme) devam ediyor. Hayvan barınağımızdaki mevcut kapasiteyi artırma çalımamız var. Oraya hem yeni yuvalar ekleniyor, hem de teknik işlerin sürdürülebilmesi için bir veteriner odası, bir ambar, bir de bekleme odası yapılıyor. Köylerimizde park projelerimiz 2025 yılı içerisinde bunlar devam edecek. Yapımına geçen yıl başladığımız Çatalköy Halk Plajı projesi’nde çok iş var ama yaz sezonuna kadar bitirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tüm bölgelerimizde yağmur suyu drenaj hattı yapma ve eskileri geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Esentepe Sahil Yürüyüş Yolu Projesi vardır. Büyük ve bölgenin çehresini değiştirecek bir proje. Onun da çalışmalar devam ediyor. Yine Esentepe’de yeni bir ilkokul projemiz var. Onun müjdesini Çatalköy İlkokulu’nun açılışını yaptığımız gün vermiştik. Önümüzdeki süreç içerisinde onun da temeli atılacak.”

“Eğitim ve vizyonlu olmakla alakalı bir durum...”

Hem bölgedeki otellerden oluşan atık yemeklerin hayvanlar için mamaya çevrilmesi, hem de bölgedeki inşaatlardan oluşan atık toprakları değerlendirerek bölgenin yeşillendirilmesiyle ilgili konuşan Kırok, “Bence bu eğitim ve vizyonlu olmakla alakalı bir durum” dedi. Başka bir ülkede yapılan bir projenin çok beğenilmiş olsa da, hayata geçirilmesinde ülkeye uygunluğunun önemli olabileceğini anlatan Kırok, “Bunları yaparken ham maddeyi elde edebilecek bir kaynak yoksa yaptığınız proje havada kalır. Çıkan topraklarla erozyona uğramış, bir şekilde kazılıp o şekilde bırakılmış alanlar vardır. Biz o alanları aldık ve dolgu yaparak o yerleri yeşillendiriyoruz. Geçen hafta yaptığımız bir etkilikte tamamen atıl durumda olan ve çok çirkin molozların döküldüğü, denetimsiz bir alana, tamamen temiz toprak kullanarak 300 fidan dikimi gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftada da başka bir bölgeye 300 fidan daha dikilecek. Bunun yanında doldurulan ve kullanımı halkın yararına olacak olan alanlar da yaratmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esentepe – Bahçeli yolu gece karanlık... Oldukça tehlikeli”

Ceyhun Kırok, özellikle Esentepe – Bahçeli yolu arasında, yollarda hiçbir aydınlatmanın olmadığını belirterek, bu konuda çalışma yapılması gerektiğinin vurgusunu da yaptı. Gece karanlığında o noktalarda insanların yürüdüğünü işaret eden Kırok, “Biz bölge halkının sağlığını düşündüğümüz için geçtiğimiz aylarda yeni açılan bir markette ücretsiz bir şekilde fosforlu yelek dağıttık. Fakat bizim yaptığımız bu çabanın dışında herhangi bir girişim olmadı” diyerek sitem etti. Söz konusu yolda sürekli kazaların yaşandığı bir nokta da olduğunun bilgisini veren Ceyhun Kırok, o noktaya bir hız kamerası konulabileceğini yetkililere ilettiklerini söyledi. Kırok, yol aydınlatması konusunda da “Umarım, Kıb-Tek, Karayolları Dairesi ve belediyeler arasındaki görüşmelerde bir sonuç çıkar ve önümüzdeki süreçte yolların aydınlatmasıyla ilgili daha ciddi çalışmalar yapılır” değerlendirmesini yaptı.

“Tiyatro Festivalimiz uluslararası boyutta olacak”

Önümüzdeki süreçte belediyenin yapacağı sosyal aktivitelerden de bahseden Ceyhun Kırok, 26 Mart – 29 Nisan 2025 tarihleri arasında tiyatro festivalimiz olacağını belirtti. Tiyatro festivalinin geçen yılki gibi Kıbrıs Türk Devlet Tiyatorları ve Çatalököy – Esentepe Belediyesi işbirliği yapılacağını ifade eden Kırok, “Bu yıl tiyatro festivalini, uluslararası bir boyuta taşıdık. İstanbul, Konya ve Mersin’den gelecek olan ekipler dahil olacak. Rusça oynanacak bir oyun da olacak. Tüm vatandaşlarımızı salonumuza bekliyoruz” dedi. Tiyaro festivalinin yanında önümzde 18-24 Mart tarihleri arasında ‘Yaşlılar haftası’ da bulunduğunu aktaran Kırok, “Biz yaşlılarımızı sadece o hafta düşünmüyoruz. 65 yaş üstü bireylerimize her daim gerekli hizmetleri belediye olarak sağlıyoruz. Bu gibi haftalarda da onları sosyalleştiriyoruz. Yaşlılar Haftası’nda geçtiğimiz yıl Mağusa’ya bir gezi gerçekleştirmiştik, bu yıl da Güzelyurt ve Lefke bölgelerine yapıyoruz. Yaşlılarımız bizim vazgeçilmezimizdir” ifadelerine yer verdi.

Önümüzde Şeker Bayramı odluğunu hatıtlaran Başkan Kırok, “Umarım vatandaşlarımız aileleriyle birlikte kazasız, belasız bir şekilde bir bayram geçirirler. Biz, belediye olarak bayram süresi boyunca halkımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız” şeklinde görüş bildirdi.

“Bize güvenen insanlarımızın güvenlerini boşa çıkarmamak için çalışıyoruz”

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Kırok son olarak, yaptıkları işler sayesinde belediyelerinin ada genelinde konuşulmasının ve ‘örnek bir belediye’ olarak gösterilmesini de değerlendirdi, “Hata yapma lüksümüz yoktur çünkü aday olurken hizmet vermek için aday olduk. Konuşulmak güzeldir, övgü almak da güzeldir. Memlekette bazı noktalara umut kalmamışken, bize güvenen insanlarımızın da güvenlerini boşa çıkarmamak için çalışıyoruz, daha da çalışacağız” ifadelerini kullandı.