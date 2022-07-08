Devlet ile kiralamalar TL ile

‘Ekonomik destek paketinin’ de içerisinde yer alan devlet ile yapılan kiralamaların TL ile yapılmasını içeren yasa gücündeki kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararname, 8 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre; devlet ile kira sözleşmesi bulunan kiracıların talebi halinde döviz cinsinden belirlenen kira bedeli müracaat tarihindeki döviz efektif satış kuru dikkate alınarak Türk Lirası olarak belirlenebilecek.

Öte yandan yeni yapılacak kira sözleşmelerinin Kira Takdir Komisyonu'nca belirlenmiş olduğu kira bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden düzenlenecek, her yıl Devlet Planlama Örgütü'nün hayat pahalılığı oranında artırılarak kira bedeli tahsil edilecek.