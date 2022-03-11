Devlet ihaleleri için yeni formül

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Müteahhitler Birliği’nin talebi ile Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı sonrasında kur mağduriyetini önleyebilmek için Yasa Gücünde Kararname yayımlandı. Kararnameye göre, devlet ihalelerinde kur farkından mağdur olan firmalar, yapımına başlanmamış veya işin bir kısmı yapılmış işlerin sözleşmesini feshedilebilecek.

Yasa Gücündeki Kararname, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde, döviz kuru artışı olması sebebiyle işe başlanmamış veya işin bir kısmı yapılmış işlerin Kamu İhale Yasası dışında tutulmasını amaçlıyor.

Yeni kararla devlet ihalelerinde çıkmaza giren işlerde ‘sözleşme feshetme’ yolu açılacak.



Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Resmi Gazete’de yayınlanan Kararname hakkında bilgi verdi, Müteahhitler Birliği’nin talebi üzerine böyle bir Kararname’nin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise bu kararname sonrasında fiyat farkı uygulamasının kalkması gerektiğini belirtti, bu yönde adım atılmazsa hiçbir devlet ihalesine katılmayacaklarını ifade etti.

Kararname neyi içeriyor?

9 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yasa Gücündeki Kararname, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde, döviz kuru artışı olması sebebiyle işe başlanmamış veya işin bir kısmı yapılmış işlerin Kamu İhale Yasası dışında tutulmasını amaçlıyor.

Bu gibi işlerin Kamu İhale Yasası dışında tutulması ile teminatlarına el konulmaksızın sözleşme karşılıklı olarak feshedilebilecek.

Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak firmaların 10 gün içerisinde sözleşmenin imzalandığı ilgili idareye yazılı başvurması ve ilgili İdarenin de bu kapsamdaki uygunluğunu Maliye Bakanlığı’na göndermesi gerekiyor. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması halinde firmalar ve ilgili idareler arasında sözleşmelerin karşılıklı feshi yapılabilecek.

Kararname, 31 Mart 2022 tarihinde ise yürürlükten kalkacak.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli:

“Müteahhitler Birliği’nin talebi karara bağlandı”

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Resmi Gazete’de yayınlanan Yasa gücündeki kararname hakkında bilgi verdi. Çoli, Müteahhitler Birliği’nin talebi üzerine böyle bir Kararname’nin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Çoli şunları söyledi:

“İhalelerdeki kur farkı konusunda Müteahhitler Birliği’nin bir talebi vardı ve o talep karara bağlandı. Yasa kapsamında yapımı devam eden veya başlanmamış ihalelerde yüklenicinin bir suçu olmadan tamamen kur farkından dolayı maliyetlerin yükselmesi nedeniyle karşılıklı olarak feshedilmesi bulunuyor. Kararın alındığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde firmalar ilgili bakanlıklara başvuru yapabilecek.”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer:

“Bu kararın çıkmasını biz istedik, fiyat farkı uygulaması da kalkmalı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kararname ile başlatılan düzenlemeyi kendilerinin istediğini belirterek, sonraki aşamada yapılması gerekenin fiyat farkı uygulamasının kalkması gerektiğini söyledi, fiyat farkı uygulamasının kalkmaması durumunda birlik olarak hiçbir devlet ihalesine katılmayacaklarını sözlerine ekledi.

Gürcafer şöyle devam etti:

“Konuyla ilgili olarak ‘Şartnamede hiçbir fark ödenmez’ diye bir ibare vardı. Bu yıllardır kullanılmıyordu ancak Türk Lirası’nın bir anda yaşadığı değer kaybı bunu gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda bu konuda görüşmelerimiz olmuştu ve bu kararın çıkmasını biz istemiştik. Şu anda çıkan kararla, yapımı devam eden veya başlanmamış devlet ihalelerinde kur farkından dolayı hak edilişi ödenerek karşılıklı olarak feshedilebilecek. Bunu örneklendirecek olursak, bir firma 1 milyon TL’ye ihaleyi alırsa, kur farkından dolayı da bu miktar 5 milyon TL’ye yükselirse, hak edilişi ödenerek ilgili firmayla sözleşme karşılıklı olarak feshedilebilecek. Bu karar bizim talebimizdi ve yasallaştı. Şimdi yapılması gereken fiyat farkı nasıl yapılması gerektiğini belirlemektir. Fiyat farkı uygulaması kalkmadığı sürece biz birlik olarak ihalelere katılmama kararı aldık.”