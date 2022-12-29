Devlet borca battı!

▶ Borçlanmaların 12’si döviz, 8’i Türk Lirası olmak üzere toplamda 20 kez yapıldığı da görüldü.

2021’DE BORÇ NEYDİ, 2022’DE NE OLDU?

2021: 670 milyon 846 bin 970 TL

2022: 515 milyon 162 bin 751 TL

61 milyon 142 bin 785 Dolar

15 milyon Euro

Ayşe GÜLER

Maliye Bakanlığı, 1 yıl içerisinde KKTC Merkez Bankası aracılığıyla peş peşe Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesi’ne (DİBS) çıktı, 515 milyon 162 bin 751 TL, 61 milyon 142 bin 785 Dolar ve 15 milyon Euro borçlandı.

Bu rakam 2021’de 670 milyon 846 bin 970 TL’ydi.

Kamudaki borç yükü yıldan yıla artarken, 2022’de devlet ilk kez döviz cinsinden ihaleye çıktığı da resmi kayıtlara geçti.

Böylelikle devlet, 12’si döviz, 8’i Türk Lirası olmak üzere toplamda 20 kez borçlandı.

2022’de 8 kez Türk Lirası cinsinden borçlanma…

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; Türk Lirası cinsinden 8 farklı tarihte DİBS ihalesine çıktı.

2022 yılında ilk Türk Lirası cinsinden ihale Şubat ayında çıkıldı, devlet 70 milyon TL borçlandı.

Maliye Bakanlığı’nın Mart’ta iki kez DİBS ihalesine çıkarak, 65 milyon TL borçlandığı verilere yansıdı.

Nisan’da ise iki farklı ihaleye çıkan Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 74 milyon 150 bin TL, ikinci ihalede ise 26 milyon TL borçlandı.

Rekor Haziran’da…

2022’de en fazla borçlanma Haziran ayında gerçekleşti.

KKTC Merkez Bankası aracılığıyla çıkışan ihalede Maliye Bakanlığı tek seferde 219 milyon 412 bin 751 TL borçlandı.

TL cinsinden son borçlanma Ağustos’ta…

Bakanlığın TL cinsinden son borçlanmayı Ağustos ayında yaptığı görüldü.

2 Ağustos’ta 10 milyon 600 bin TL, 24 Ağustos’ta ise 50 milyon TL daha yapılan borçlanmayla kamuya borç yükü eklendi.

12 kez döviz borçlanma

Maliye Bakanlığı Ağustos ayı dahil, Aralık ayına kadar 12 kez döviz cinsinden Merkez Bankası aracılığıyla ihaleye çıkarak, borçlandı.

Bakanlık, 10 kez Dolar cinsinden, 2 kez de Euro cinsinde borçlanma yoluna gitti.

Eylül’de 3 kez…

Verilere göre; Maliye Bakanlığı, Ağustos’ta 7 milyon 690 Dolar borçlandı.

Eylül’de ise 3 kez DİBS İhalesi’ne çıkıldı.

15 Eylül’de 3 milyon 19 bin 726 Dolar, 23 Eylül’de 3 milyon 28 bin 422 Dolar, 29 Eylül’de ise 8 milyon Dolar kamuya ek yük eklendi.

Ekim’de peş peşe 4 kez…

KKTC Merkez Bankası, Ekim’de ise 4 farklı tarihte DİBS ihalesine çıktı.

Bu ihalelerin 1’ü Euro, 3’ü ise Dolar cinsindendi.

7 Ekim’de 3 milyon 38 bin 630 Dolar, 31 Ekim2de 13 milyon 250 bin Dolar, 3 milyon 34 bin 521 Dolar borçlandı. Aynı tarihte 7 milyon Euro daha borçlanıldı.

Kasım’da 3, Aralık’ta 1 borçlanma…

Resmi verilere göre; Kasım-Aralık’ta çıkılan toplam 4 ihalenin 3’ü Dolar, 1’i de Euro cinsindendi.

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla 28 Kasım’da 12 milyon Dolar, 8 milyon Euro, 29 Kasım’da ise 3 milyon 26 bin 178 Dolar borçlandı.

Son borçlanma ise 2 Aralık’ta 5 milyon 55 bin 308 Dolar olarak yapıldı.