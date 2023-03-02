Devlet 10 yıldır 'DENETİME' İZİN VERMEDİ

▶ İnşaat Mühendisleri Odası'nın, adaya yalnızca Mağusa Limanı’ndan giriş yapan ve inşaatlara dağılan demirlere ‘çekme testi’ yapmak için Ekonomi Bakanlığı’na yaptığı girişimlerin 10 yılı aşkın süredir sonuçsuz kaldığı ortaya çıktı.

Ayşe GÜLER

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)’nun yapı denetimine ciddi katkı sağlayacak, ülkeye yalnızca Mağusa Limanı’ndan giriş yapan ve inşaatlarda kullanılan demirleri teste tabi tutmak için 10 yılı aşkın süredir Ekonomi Bakanlığı’na yaptığı girişim sürüncemede kaldı.

Türkiye’deki deprem felaketi sonrasında, Kıbrıs’ta da olası bir depremin dillendirilmesiyle İMO yeniden harekete geçti, Ekonomi Bakanlığı’na dilekçe yazarak, talebini yineledi.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, 10 yılı aşkın süredir Mağusa Limanı’nda İnşaat Mühendisleri Odası’na yer verilerek, ‘demir çekme denetimi’ yapmaları için Ekonomi Bakanlığı’ndan talepte bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Şu anda denetimlerin zorunlu olmadığını, mal sahibi veya mühendisin isteği doğrultusunda inşaatlarda kullanılan demirlere yönelik testler yapıldığını kaydeden Yağcıoğlu, “Test sonucu standart dışı olan demirleri testi yapan mühendisler kullanmasa da denetimsiz olarak diğer şantiyelere gidiyor. Bu denetimlere başlamamız halinde adada kullanılan tüm demirler kayıt altına alınacak” dedi.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu da İnşaat Mühendisleri Odası’nın bakanlıktan bu yönde talepte bulunduğunu doğruladı, konuya olumlu baktığını aktardı.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu:

“Standarda uygun olmayan demirlerin adaya girişi engellenecek”

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, 10 yılı aşkın süredir Mağusa Limanı’nda İnşaat Mühendisleri Odası’na yer verilerek, ‘demir çekme testi’ yapmak için Ekonomi Bakanlığı’ndan talepte bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

“Bizler, yapı denetimi için an az 10-12 yıldır demir çekme testi yapılmasını istiyoruz” diyen Yağcıoğlu, “Bu ülkeye demir yalnızca Mağusa Limanı’ndan girer. Adaya dağılır, dağıldığı yerlerden mühendis veya mal sahibinin inisiyatifiyle çekme testi yapılır” şeklinde konuştu.

Yağcıoğlu, ilk etapta yapılacak testlerle standart altı kalan, yani uygun olmayan demirlerin girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

Şu anda denetimlerin zorunlu olmadığını, mal sahibi veya mühendisin isteği doğrultusunda inşaatlarda kullanılan demirlere yönelik testler yapıldığını kaydeden Yağcıoğlu, “Test sonucu standart dışı olan demirleri testi yapan mühendisler kullanmasa da denetimsiz olarak diğer şantiyelere gidiyor. Bu denetimlere başlamamız halinde adada kullanılan tüm demirler kayıt altına alınacak” dedi.

Yağcıoğlu, bu projenin hayata geçmesi halinde olası risklerin de ortadan kalkacağının da altını çizdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Konu, Bakanlar Kurulu’nun gündeminde”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası’nın bakanlıktan bu yönde talepte bulunduğunu doğruladı, olumlu baktığını söyledi.

YENİDÜZEN’e kosa bilgi veren Amcaoğlu, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu, değerlendirmeler yapılacağını belirtti.