Erhürman: "Devir teslim töreni Meclise yapılan bir darbedir"
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Meclis başkanı olduğuna dair yapılan yayın hukuken yok hükmündedir" dedi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Meclis başkanı olduğuna dair yapılan yayın hukuken yok hükmündedir. Devir teslim töreni de yok hükmündedir. Bu yapılanlar çok açık şekilde Meclise yapılan darbedir" ifadelerini kullandı.
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