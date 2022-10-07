Dev-İş: “Belediye emekçilerinin sabrı zorlanıyor”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam Belediye katkı paylarının ödenmemiş olmasından dolayı bazı belediyelerin maaş ödeyemez duruma geldiğini aktararak, Pazartesi günü hem Meclis Binası, hem de Başbakanlık önünde eylem yapacaklarını belirtti.

Dev-İş Başkanı Aşam açıklamasında “Gelinen noktada toplanan yerel gelirlerden, verilmesi gereken belediye payı verilmediği taktirde, maaş ödeyemeyen belediye sayıları katlanarak artacaktır. Artan sayılara paralel sendikamızın eylemlilik boyutu da yükselecektir” dedi.

Açıklama şöyle:

“Atanmış ÜstEl hükümeti, 2 ayı aşkın bir süredir belediye emekçilerinin sabrını zorlamaktadır.

Sürecin en başında da belirttiğimiz gibi, belediyelerin yerel gelirlerden yasal olarak hak ettiği payı alamadığı takdirde, maaşların dahi ödenemeyeceğinin altını çizmiştik. Hem Başbakan, hem Maliye Bakanı haklı olduğumuzu, gereken payın ödeneceğini defalarca belirtmelerine rağmen, bugün yarın en geç falan gün diyerek emekçilerle dalga geçer bir noktaya gelmişlerdir.

Maalesef görünen köye bu ay itibarı ile gelinmiş ve bazı belediyeler maaş ödeyemez duruma gelmiştir. Elbette kötü yönetim neticesinde ekonomik sıkıntıya düşen belediyeler de vardır, ancak kötü yönetimlere görmezden gelerek çanak tutan, kapasite üstü borçlanmlara kefil olan da yine hükümet mensuplarıdır. Gelinen noktada toplanan yerel gelirlerden, verilmesi gereken belediye payı verilmediği takdirde, maaş ödeyemeyen belediye sayıları katlanarak artacaktır. Artan sayılara paralel sendikamızın eylemlilik boyutuda yükselecektir.

Bu anlamda, ÜstEl hükümetine sorumluluklarını hatırlatmak ve belediye emekçilerini angarya çalışmayla karşı karşıya bırakmalarını protesto etmek amacıyla, maaş alamayan örgütlü belediyeler olarak Pazartesi eylemde olacağız.”