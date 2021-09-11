Derzinevesi’nin ölüm sebebi kalp krizi…

Gönyeli’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Habip Derzinevesi (E-77)’nin otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan ölümle ilgili soruşturma devam ediyor.

Ülkede dün gerçekleşen polisiye olaylar, Polis Basın Bülteni'ne şöyle yansıdı:

Çek Sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini

Haziran-temmuz ayları içerisinde, Gazimağusa’da çalıştığı iş yerinden sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen M.K.(E-29) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre Nurcan Çelik Ltd. isimli iş yerinde çalışan M.K mal satın almadığı bir müşteriden, iş yeri adına mal satın aldığı beyanında bulunarak iki ayrı çek yaprağına toplam 18,400 TL yazılmasını sağladı; ardından da şahsın kimliğine bürünerek çekleri bozdurdu.

Soruşturma devam ediyor.

Asayiş ve trafik denetimleri…5 araç trafikten men edildi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise; 520 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 103 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edildi.

Sokağa çıkma yasağına riayetsizlik … 21 kişi hakkında yasal işlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün gece ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.