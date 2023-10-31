Derya, "yabancılara verilen taşınmaz malları" sordu: “Telkin kimden geliyor?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Doğuş Derya, YENİDÜZEN’in son 10 ayda 4 bin 286 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verildiğine ilişkin araştırmasına işaret ederek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a “İzinler için telkin kimden geliyor?” diye sordu.

Dursun Oğuz ise telkin gelmediğini, verdikleri izinlerin “yasal” olduğunu ifade etti, “Şehirlerin altyapıları ne kadar nüfus kaldırabilir, yollar ne kadar araba kaldırabilir. Bunlarla ilgili bir planlama yapıyoruz” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Doğuş Derya, YENİDÜZEN’in; son 10 ayda 4 bin 286 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verildiğine ilişkin haberine işaret ederek, “Belli yabancılara bu hak veriliyor. Bu talepler kimden geliyor? Telkin kimden geliyor?” sorularını sordu.

Derya’nın sorusu üzerine konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Telkinle ilgisi yok. Mal alan yabancılara yönelik güvenlik soruşturması yapıyoruz. Yani verilen izinlerin tümü yasal. Ancak sizin sorunuz KKTC’nin geleceğiyle ilgili ise o farklı bir şey” dedi.

“Yani verilen izinler yasal ama ne kadar daha açacaksınız. Şehirlerin altyapıları ne kadar nüfus kaldırabilir, yollar ne kadar araba kaldırabilir. Bunlarla ilgili bir planlama yapıyoruz” diyen Oğuz, “Bakanlar Kurulu’ndan taşınmaz mal izni alan ve ardından bu izinle koçana gidenlerin oranı yüzde 35 civarı. Yaklaşık yüzde 60’ı tapuya gidip işlem yapmıyor. Altyapının kaldıracağı kadarına izin verilmesine ilişkin kontrol yapılacak” şeklinde konuştu.

Oğuz, “Tarım arazileriyle ilgili endişelerimiz var. Gerekli tedbiri alacağız. Tarım toprakları mutlaka korunmalı. Emirnameler, bunlara çare değil” dedi.

Araştırma: 10 ayda 4 bin 286 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni

YENİDÜZEN’in araştırmasına göre UBP – YDP – DP Hükümeti, 2023 yılının son 10 ayında toplamda 4 bin 286 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verdi.

Mevcut yasaya göre, yabancı uyruklu bir kişi 1 dönüme kadar arazi veya 3 adet konut alabiliyor. Bu nedenle, taşınmaz mal edinme hakkı verilen kişinin, kaç dönüm arazi veya kaç adet ev aldığı bilinmiyor…

Resmi Gazete’deki veriler incelendiğinde, özellikle Kasım 2021’den itibaren Bakanlar Kurulu’nun taşınmaz mal edinme hakkı tanıdığı yabancı sayısının gözle görülür biçimde arttığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu tarihin, ABD dâhil bazı ülkelerin Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Rus yatırımcılara yaptırım uygulamaya başladığı tarihlere denk gelmesi ise dikkat çekiyor…