CTP Milletvekili Doğuş Derya, seçimin tamamlanmasından bu yana Hükümet’in yarattığı sorunlar ve suni gündemlerin tartışıldığına işaret etti, sorunların esas nedeninin ise konuşulmadığının altını çizdi.

Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğünden kaynaklanan sorunlara vurgu yapan Derya, ‘ateşi söndürmeden, dumanı üflemenin’ faydası olmayacağına işaret etti.

Kıbrıs Türk Toplumu olarak nerede durduğumuzun irdelenmesi gerekliliğine vurgu yapan Derya, dünyada yaşanan gelişmelere değindi, Türkiye Cumhuriyeti’nin de özellikle enerji konusunda açmazda olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorunu konusunda da uluslar arası hukukun dışına çıkan Türkiye’nin, ilişkilerini yeniden revize etmeye başladığını belirten Derya, “Bu olumlu olsa da durum o kadar pürüzsüz değil” dedi.

Türkiye’nin Yunanistan’la enerji konusunda işbirliği yaptığına da işaret eden Doğuş Derya, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini sorguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland'ın ziyaretinde ‘federal Kıbrıs’ çağrısını yinelediğini hatırlatan Derya, doğal gaz konusunun da bu yolla çözülebileceğine vurgu yaptı.

Kıbrıslı Türkler’in muhatap olmaktan çıkarıldığına işaret eden ve bu durumu eleştiren Derya, Kırbıslı Türkler’in ekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiği ifade edilirken, Mağusa Kapısı’nın açılmasını engelleyenin de kim olduğunu sordu.

Türkiye’nin ulusal menfaatleri çerçevesinde bir takım iyileştirmeler sağlasa da bu durumun ‘çözümsüzlüğü’ devam ettireceğine işaret eden Derya, “Bizim adımıza konuşanlar, bölünmüşlük nedeniyle bizim adımıza konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti de, Türkiye de bizim adımıza konuştuğu sürece, burası kara para cenneti olmaya devam edecek” dedi.

‘Kıbrıs sorunun çözümünün zorlanması gerekliliğine’ vurgu yapan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Sayın Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun sesi kısıldı, yok edildi” dedi.

Türkiye ile çıkarların uyumlu hale gelmesinin önemli olduğunu ifade eden Derya, ‘kendi çıkarlarımızın korunmasının önemine’ vurgu yaptı.