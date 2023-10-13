Derya: 59 milyon Euro kaç çocuk yuvası eder?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, hazırlamakta olduğu "Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu" çerçevesinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan kadınların, çocukların ve engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiği ziyaretlerle sahadaki durumu gözlemleyen CTP Kadın Örgütü’nün, bir sonraki durağı Çağlayan Çocuk Yuvası oldu.

Doğuş Derya başkanlığındaki Kadın Örgütü yetkilileri yuvada kalan çocukların durumu, sağlanan imkanlar, çocuklara sağlanan eğitim ve psikolojik destek konularında yuva yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu. Derinleşen yoksulluk ve kontrolsüzce artan nüfus artışının karşısında devletin verdiği sosyal hizmetlerin oldukça yetersiz kaldığını ifade eden Derya, Lefkoşa Çocuk Yuvası'nın alt yapısının artan ihtiyaca cevap vermeye yetmediğini vurguladı. 3’ü yetişkin 34’ü çocuk olmak üzere toplam 37 kişiye hizmet veren Çocuk Yuvası'na yeterli mali kaynağın ayrılmaması yanında, koruyucu-önleyici sosyal hizmet politikalarının yürürlüğe girmeyişinin yaşanan sıkıntıları artırdığını belirten Derya, “Özel şirketlere aktarılan 59 milyon Euro ile kaç çocuk yuvası yapılabilirdi” diye sordu.

Derya, ziyaretlerin SOS Çocuk Köyü, ÖZEV başta olmak üzere, yaşlı bakım evleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerle devam edeceğini, tüm ziyaretler tamamlandığında hazırlanan raporun basın ve kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.