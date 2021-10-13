Derneklere yardım yapılacak

Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım (Değişiklik) Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını belirterek, 19-28 Ekim tarihleri arasında derneklerden mali yardım başvurusu kabul edeceğini açıkladı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, başvurularda, derneklerin yurt içi projelerine öncelik verilecek. Geçmiş projeleri ile ilgili işlemlerini tamamlamayan dernekler başvuramayacak ve başvuru sürecinde sunacakları eksik evraklar kabul edilmeyecek.

Derneklerin 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirecekleri güzel sanatlarla ilgili iki adet proje ile başvuru yapabilecekleri de belirtildi.

Yapılan tüzük değişikliğiyle; dernekler tarafından sunulacak bir projenin toplam maliyetinin, Kültür Dairesi’nin mali katkılar için ayrılan toplam bütçe ödeneği kadar olması veya bu rakamı aşması engellendi. Sunulacak herhangi bir projenin toplam maliyeti, derneklere yapılacak mali katkıların finansmanında kullanılacak olan toplam bütçe ödeneğinin yüzde 20’si ile sınırlandırıldı.

Kültür Dairesi’nin tüzük kapsamında yapacağı mali katkılar için ayrılan bütçe kaleminin bu yıl 450 bin TL olması sonucunda; sunulacak projenin toplam maliyeti 90 bin TL, bir projeyle başvuran derneğin projesine yapılabilecek en yüksek katkı miktarı da 45 bin olarak belirlendi.

Ancak halihazırda Tüzük çerçevesinde bir derneğe yapılabilecek katkı miktarı toplam bütçe ödeneğinin yüzde 10’u ile sınırlandırıldığından, derneğin 2 veya 1 proje ile başvurmasına bakılmaksızın, bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarı 45 bin TL olacak.

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde tanımlanan faal dernekler, mali yardımlar için Kültür Dairesi’ne başvurabilecekler.

Katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgileri içeren Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Proje Kabul Formu Kültür Dairesi’nin kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta gönderilerek talep edilecek ve başvurular bilgisayar ortamında doldurulacak.

Mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.

