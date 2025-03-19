“Derhal verdiğiniz bu yanlış karardan geri dönün”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, ortaöğretimde “öğrencilerin istemeleri halinde bone üzerine bandana takabilmelerini” içeren disiplin tüzüğü değişikliği kararının Milli Eğitim Yasası’nın öngördüğü laik, demokratik ve çağdaş eğitim sistemine karşı gayri yasal şekilde alındığı belirterek, hükümete “derhal verdiğiniz bu yanlış karardan dönün” çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

Atanmış UBP-DP-YDP Hükümeti bir kez daha toplumsal barışı bozacak suni tartışmaları ülke gündemine taşıyarak bilinçli bir kaos ortamı yaratıyor. Son 5 yıldır ülkemiz demokrasisine yapılan müdahalelerin yeni bir sureti, bu sefer çocuk hakları üzerinden yürürlüğe koyuluyor; öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz devlet eliyle bir kez daha mağdur ediliyor.

CTP Kadın Örgütü olarak, belirtmek isteriz ki, Milli Eğitim Yasamızın öngördüğü laik, demokratik ve çağdaş eğitim sistemine karşı gayri yasal şekilde alınan tüzük değişikliği kararıyla toplumu "dinci-dinsiz" ayrımına kilitlemeye kalkanların ne yapmaya çalıştığının çok farkındayız. Çünkü BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK! Yıllardır bu ülkeye taşınmaya çalışılan Kuran Kursları tartışmasında da, Tarikat Yurtları meselesinde de, ilkokul kitaplarına yapılan müdahalelerde de, kadınlara hakaret eden Ahmet Ünsal olayında da figüranların ismi değişse de, senarist ve yönetmen hiç değişmedi!

Atandıkları günden beridir, ülkedeki hukuk düzenini siyasi kararlarla ortadan kaldıranlar, nüfus yapımızdan mülkiyet yapımıza yaşam alanlarımızın her bir noktasını talimatlarla değiştirenler, mütemadiyen kadın ve çocuk haklarına saldıranlar, kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerine ayrılması gereken kaynaklarımızı yabancı şirketlere peşkeş çekenler kim diye sorduğunuzda, karşımıza hep aynı film ekibi çıkıyor.

UBP-DP-YDP Atanmış Hükümeti yarattığı sosyal ve ekonomik çöküşün hesabını sormayalım diye, şimdi de dini ve çocuklarımızı kullanarak tüm toplumu yaralayan bir sürecin mimarı oluyor. Her gün 4 kadının şiddet şikayetiyle polisi aradığı, her ay bir işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği, her hafta en az 2 kişinin trafik kazasında can verdiği, seks kölelerinin yaşamlarına son vermek zorunda kaldığı, haftada 2 çocuğun istismar edildiği, bebeklerin "ilk doğan" servisinde yaşamını yitirdiği, doğamızın rant uğruna talan edildiği bir ülke yaratan bu kutuplaştırma bezirganları, yoksullaştırdıkları toplumu birbirine düşürmek için kin ve nefret politikasını tedavüle sokuyorlar.

Çocuklarımız yetersiz beslenme sorunu yaşarken, emekçi aileler kırtasiye malzemelerini almakta güçlük çekerken, eğitimi konteyner sınıflara hapsedilirken, çocukları her türlü istismara karşı korumak yerine, yetişkinlerin siyasi oyunlarına alet etmeye utanmayanlara sesleniyoruz: Derhal verdiğiniz bu yanlış karardan geri dönün. Kıbrıs Türk Halkı din ve vicdan hürriyetine saygılı, laik bir halktır. Bu halkı ithal tartışmalarla meşgul etme hakkınız yoktur!

Toplumsal barış, siyasi menfaatlerinizden ve ideolojik ihtiraslarından çok daha önemlidir.