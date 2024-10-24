Dereboyu'nda bomba paniği

Lefkoşa'da, Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi'nde 'bomba' paniği yaşandı.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgileri göre, "Pronto Çemberi" olarak da bilinen çemberde, kime ait olduğu bilinmeyen bir valiz, bölge halkının dikkatini çekti.

Bunun üzerine polise haber verildi, bomba imha uzmanları bölgeye geldi. Ardından yol polis tarafından trafiğe kapatıldı ve valiz patlatıldı, korkulan olmadı.

Kısa bir sürenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan polis de konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, valizden muhtelif kıyafet ve kişisel eşyaların çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde pronto Çemberi mevkiinde, yol kenarına bırakılan şüpheli bir bavulun olduğu polise bildirilmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından bavula müdahale edilmiş olup, bavul içerisinde muhtelif kıyafet ve kişisel eşyaların olduğu saptanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."