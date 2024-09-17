Dereboyu'nda araç, çukura düştü

Lefkoşa’da, ‘Dereboyu’ olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir araç, belediyenin yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında oluşan bir çukura düştü.

YENİDÜZEN’in bölgeden elde ettiği bilgilere göre şans eseri yaralanan olmadı ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.