Dereboyu Komitesi ve LTB'den büyük şenlik

Lefkoşa Dereboyu esnafının oluşturduğu Dereboyu Komitesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi, Dereboyu'nda gerçekleştirilmesi planlanan Bahar Şenliği için kolları sıvadı.

Nisan ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte yapılması planlanan büyük şenlik ile ilgili ilk toplantı Dereboyu Komitesi ve LTB yetkilileri arasında yapıldı.

Planlanan etkinliği geniş katılımlı bir organizasyon şeklinde yapılmasının ana amaç olduğu ifade edilirken geçmiş yıllarda bir kaç kez yapılan bu tür etkinlikler hem Dereboyu esnafına büyük bir destek olmuş hem de Lefkoşalı vatandaşlar için renkli bir gün olmuştu.

Dereboyu Komitesi yetkilileri, Nisan ayında yapılması planlanan etkinliği tam tarihi ve organizasyonları için toplantıların devam edeceğini belirterek tarihin daha sonra açıklanacağını kaydetti.