“Derdiniz casino sayısını artırıp kara parayı aklamak”

Cumhuriyetçi Türki Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te görüşülen yasa tasarısına ilişkin yaptığı konuşmasında, mevcut düzenlemenin değiştirilerek kara para aklamaya olanak sağlandığını vurguladı.

Barçın, mevcut yasada yer alan “Şans oyunu salonlarında, şans oyunlarında kazanlara ödemeler KKTC sınırları dışında yapılamaz” hükmünün kaldırıldığını vurguladı.

Yeni düzenlemede ise “Şans oyunu salonlarında kazananlara ödemeler nakit olarak yapılabilir” ifadesine yer verildiğini belirten Barçın, “Mevcut yasada ödemelerin sadece KKTC sınırları içinde yapılabileceği açıkça yazıyorken, şimdi bu zorunluluk kaldırılıyor” dedi.

Türkiye’ye de seslenen Barçın, “Buradan Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerine de sesleniyorum. Bunu yapıyorlar. Siz de gri listeye gireceksiniz, size de müstahaktır” diyerek tepkisini dile getirdi. Olası kara para aklama yöntemini anlatan Barçın, dünyadaki kara paranın KKTC dışındaki muadil şirketlere nakit yatırılarak, göstermelik bir kişinin ülkeye getirilip tatil yaptırılacağını ve oynamış gibi gösterilerek paranın sisteme sokulacağını söyledi. “Bu dizilerde bile lanse ediliyor” diyen Barçın, “KKTC sınırları içerisinde ve sadece şans oyunu salonundaki ödeme kuralını neden kaldırdınız? Çünkü derdiniz bu ülkede casino sayısını arttırıp kara parayı aklamak üzerine” sözleriyle yasa tasarısına karşı çıktı.