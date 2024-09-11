“Derbeder şahıs” için ihraç kararı alındı

Lefkoşa’da, işsiz ve evsiz olduğu şüphesi üzerine, “Derbeder Şahıs” suçlamasıyla tutuklanan zanlı ülkesine ihraç edilecek.

Mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan 25 yaşındaki zanlının, ülkede “derbeder” yaşamasından dolayı hakkında ihraç emri çıkarıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Derbeder tespit edilen zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis, zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa'nın 7 Eylül 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, kaldırım üzerinde yatmakta olduğu esnada tespit edildiğini ifade etmişti.

Polis; zanlının parası, geçim kaynağı olmadığını, ülkesine dönmek istediğini, hali hazırda kalacak yeri olmadığını ve sokakta yattığı beyan ettiğini söylemişti.