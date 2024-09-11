Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Derbeder şahıs” için ihraç kararı alındı
“Derbeder şahıs” için ihraç kararı alındı

“Derbeder şahıs” için ihraç kararı alındı

Lefkoşa’da, işsiz ve evsiz olduğu şüphesi üzerine, “Derbeder Şahıs” suçlamasıyla tutuklanan zanlı ülkesine ihraç edilecek.

A+A-

Lefkoşa’da, işsiz ve evsiz olduğu şüphesi üzerine, “Derbeder Şahıs” suçlamasıyla tutuklanan zanlı ülkesine ihraç edilecek.

Mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan 25 yaşındaki zanlının, ülkede “derbeder” yaşamasından dolayı hakkında ihraç emri çıkarıldığı belirtildi.

 

Ne olmuştu?

Derbeder tespit edilen zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis, zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa'nın 7 Eylül 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, kaldırım üzerinde yatmakta olduğu esnada tespit edildiğini ifade etmişti. 

Polis; zanlının parası, geçim kaynağı olmadığını, ülkesine dönmek istediğini, hali hazırda kalacak yeri olmadığını ve sokakta yattığı beyan ettiğini söylemişti.

Bu haber toplam 110 defa okunmuştur
Etiketler :